Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.

Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.



По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.