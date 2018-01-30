Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.
Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.
По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.
Новые санкции США коснутся покупателей российского оружияВторник, 30 января 2018 07:00
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Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.
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