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Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Вторник, 30 января 2018 07:00
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Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.
Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

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