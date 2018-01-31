Евгений Первышов поддержал предложение ОНФ о создании рабочей группы по спасению памятников культуры и истории Краснодара

Депутат Государственной Думы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко на встрече главы города Краснодара Евгения Первышова с активом Краснодарского отделения ОНФ предложила создать рабочую группу по контролю за устранением нарушений законодательства в сфере охраны памятников и истории и культуры и их реконструкций.

Депутат сообщила, что уже обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с просьбой обратить внимание на состояние объектов культурного наследия города Краснодара и пресечь массовое нарушение охранного законодательства со стороны их сегодняшних собственников и надзорных органов.

Данные выводы были сделаны по итогам мониторинга памятников истории и культуры столицы Кубани, проведенный экспертами и активистами Общероссийского народного фронта после обращения к Наталье Костенко инициативной группы горожан, обеспокоенных отношением к историческому наследию Краснодара.

Мониторинг, который продолжался несколько месяцев, показал плачевные результаты. Оказалось, что из 258 исторических зданий, включенных в реестр памятников истории и культуры города, лишь 20 процентов не вызывают нареканий, 70 процентов требуют проведения ремонтных работ (причём, около половины этих объектов нуждаются, в основном, в фасадных работах – приведение в порядок внешнего облика здания, демонтаж незаконных рекламных конструкций и т.д.), а 26 объектов (10%) находятся в критическом состоянии.

А два здания из реестра памятников истории и культуры на современной карте города эксперты, как ни старались, обнаружить не смогли. Это жилой дом 1913 года строительства и дом Общества борьбы с нищенством «Убежище», возведенный в 1911 году. Оба эти здания ранее располагались на улице Кожевенной.

Для сохранения существующих исторических объектов необходимы срочные ремонтно-реставрационные работы – замена фундаментов, восстановление стен, перегородок и перекрытий, а также поверхностей фасадов со всеми архитектурно-декоративными элементами, замена коммуникаций. 11 домов из 26, находящихся на данный момент в критическом состоянии, могут быть отремонтированы по программе капитального ремонта МКД.

Кроме того, лишь 6 объектов из указанных 26 поставлены на кадастровый учёт (сведения об остальных отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости) и лишь 8 зарегистрированы в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ.

Требования Закона об установлении в отношении указанных объектов таких характеристик, как граница территории объекта, паспорт объекта, зоны охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты, а также охранные обязательства выполнены лишь частично и только в отношении четырех объектов.

Некоторые наиболее известные и достопримечательные объекты являются сегодня предметом судебных разбирательств, к примеру, дом купца М.М. Лихацкого, 1900 – 1910 гг. на улице Красной, дом архитектора А.П. Косякина, 1906 – 1910 гг. на улице Н.И.Кондратенко и женское городское училище, 1900-е гг. на улице Красной.

Все это показывает, что контроля за действиями собственников исторических зданий, среди которых есть представители как муниципальных, так и региональных и федеральных органов, по большому счету не существует. Управление государственной охраны объектов культурного наследия по Краснодарскому краю также не проявляет особой активности в части исполнения охранного законодательства. В результате, чувствуя свою безнаказанность, отдельные собственники действуют по принципу «что хочу, то и ворочу», не задумываясь при этом об особом статусе принадлежащих им зданий.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Наталья Костенко отметила: «Великая Отечественная война нанесла непоправимый урон культурному наследию Краснодара (город вошел в список самых разрушенных городов СССР), а сегодня это делает безразличие собственников и бездействие надзорных органов. Краснодар уникален именно своей двухвековой историей, а не новыми зданиями из стекла и бетона. Реставрация и восстановление объектов культурного наследия города позволит достичь основной цели, заложенной в федеральном законодательстве об объектах культурного наследия – сохранить не только для многонациональной Кубани, но и для всей России уникальную ценность наших исторических памятников, являющихся неотъемлемой частью всемирного культурного

наследия. Кроме того, это существенно увеличит туристический и историко-культурный потенциал столицы Кубани. Сейчас в Краснодаре идет масштабная реконструкция, и ее необходимо провести так, чтобы историческая часть города органично вписалась в его обновленный облик. Было бы хорошо проложить туристические маршруты, объединяющие отреставрированные памятники истории и культуры. Это, несомненно, привлечет в Краснодар еще больше туристов».

Глава города Краснодара Евгений Первышов поддержал предложение Натальи Костенко о создании рабочей группы по спасению памятников культуры и истории Краснодара, подчеркнув, что культурное наследие столицы Кубани бесценно и его необходимо сберечь.