К 75-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков будет выпущен почтовый конверт

12 февраля 2018 года, в день 75-летия освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, в почтовое обращение тиражом 300 тыс. экземпляров выйдет художественный литерный конверт, посвященный знаменательному событию.

К важному юбилею в жизни города по заказу Краснодарского филиала Почты России также готовится к выпуску особый почтовый штемпель с фиксированной датой - 12.02.2018 и надписью «75 лет освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».

Торжественная церемония специального гашения почтового конверта состоится в Краснодаре 12 февраля в рамках городского торжественного собрания, посвященного юбилейной дате.

Любой желающий в этот день также сможет поставить оттиск штемпеля спецгашения на конвертах в центральном отделении Почты России в г. Краснодаре на ул. Рашпилевской, 60.