В Крымском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Следственным отделом по Крымскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора энергетической компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, в соответствии с заключенным договором предприятие являлось субподрядчиком с обязательством демонтажа объектов и сооружений компрессорной станции. В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологических правил, директор организации привлек в качестве субподрядчиков физических лиц, которые на своих автомобилях вывозили загрязненный грунт, железобетонные элементы и складировали их на земельных участках населенных пунктов, не предназначенных для этих целей. В результате был причинен вред почве, а также нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будет проведена экологическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.