Послушный должник из Лабинска

Приятной неожиданностью для судебных приставов Лабинского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю стал, казалось бы, рядовой эпизод их работы – результат вызова на прием должника по алиментам.

Местный житель некоторое время не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с действующим законодательством, прежде чем привлечь мужчину к административной, а, при дальнейшем игнорировании исполнения решения суда, - и к уголовной ответственности, ему необходимо под роспись вручить соответствующие уведомления. Для этого судебные приставы либо вызывают должников на прием, либо «охотятся» за ним по адресам регистрации или фактического проживания.

Лабинчанин, получив вызов на прием в городской отдел службы судебных приставов, добровольно явился и попросил произвести перерасчет задолженности на текущий момент. Представители закона предъявили ему требуемое, уведомив, что общая сумма долга превысила 90 тысяч рублей. Мужчина тут же произвел перечисление задолженности в полном объеме на счет бывшей супруги, в несколько минут сменив статус должника на добропорядочного гражданина.

Этот эпизод произвел впечатление не только на судебных приставов: вскоре его бывшая жена пришла в отдел и отозвала исполнительный лист.