Кубанцев принудительно проверили на туберкулез

В отдел судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому району Краснодарского края поступил исполнительный документ об обязании двух местных жителей пройти профилактический осмотр с целью выявления туберкулеза. Инициировала данный процесс прокуратура Новопокровского района.

Туберкулез – одно из тяжелейших заболеваний современности. Носитель возбудителя представляет серьезную опасность для окружающих. Именно поэтому граждане, освобожденные из мест лишения свободы, стоят на особом контроле как потенциальные носители инфекции, обязанные проходить периодические обследования. Но не все из бывших заключенных относятся к данной обязанности серьезно. Тогда к процессу подключаются судебные приставы, которых обязывают осуществить принудительный привод в медицинское учреждение.

В Новопокровском районе работа судебных приставов в рамках данных исполнительных производств осложнялась тем, что бывшие заключенные проживали не по месту регистрации. Был реализован полный комплекс мер, направленных на розыск должников, который увенчался успехом. В сопровождении судебных приставов граждане прошли полное обследование в медицинском учреждении, после чего оба исполнительных производства были окончены в связи с фактическим исполнением их требований. Кстати, проведенное медиками обследование граждан туберкулеза у них не выявило.