«Несущая свет» выйдет на экраны в этом году

В Горячем Ключе идет подготовка к съемкам уникального фильма об Аршалуйс Ханжиян.

«Народный» фильм о героической женщине планирует снять краснодарская кинокомпания документально-игрового кино «HAYK». Аршалуйс Ханжиян – почетная жительница Горячего Ключа и героиня войны. Во время Великой отечественной она ухаживала за ранеными солдатами. До конца своих дней Аршалуйс охраняла покой погибших воинов. Об этом ее подвиге знает вся Кубань.

«Мы хотим, чтобы об Аршалуйс, чье имя переводится как «несущая свет», узнали миллионы россиян. Мы должны, и даже обязаны вместе претворить этот проект в жизнь. Мы должны тем солдатам, которые бились насмерть в горах Кавказа в августе 1942, сдерживая немцев, рвущихся к морю и туапсинской нефти. Мы обязаны воздать дань памяти той хрупкой женщине, ставшей легендой еще при жизни», - говорят представители кинокомпании.

Часть материала для фильма уже собрана: отснята натура, найдена и отобрана документальная хроника, проведен кастинг актеров. Поскольку фильм будет в большей степени игровой, необходимы дополнительные средства на закупку аутентичного реквизита и оплату актерам. Авторы проекта предлагают всем желающим принять участие в создании фильма. Для этого необходимо зайти на сайт www.planeta.ru и набрать в поисковом окне: «съемки фильма Аршалуйс». Здесь вы получите всю необходимую информацию, в том числе и о том, как поддержать материально «народный» проект.

Авторы проекта надеются уже к 9 мая 2018 года представить широкой аудитории готовый фильм.