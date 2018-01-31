Эксперты ОНФ в Краснодаре провели рабочую встречу с представителями городской администрации

В рамках круглого стола при участии членов Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Краснодарском крае, главы муниципального образования город Краснодар и его заместителей состоялся конструктивный диалог о ходе реализации приоритетных проектов ОНФ на территории города.

Модератором встречи выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ Даниэль Башмаков, который открывая мероприятие отметил, что представители Народного фронта должны своим личным примером показывать горожанам как важно не оставаться равнодушными, участвовать в решении основных проблем: ликвидации свалок, ремонте дорог, работе с молодежью - это залог успешного развития Краснодара. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Евгений Первышов: - «Хочу отметить растущий авторитет вашего движения, люди вам доверяют, а общественный контроль и компетентность экспертов ОНФ по профильным вопросам дает возможность руководству города под другим углом посмотреть на некоторые ситуации, что в разы увеличивает результативность нашей работы».

В ходе встречи прошло обсуждение основных проектов ОНФ и подведение итогов их реализации на территории города Краснодара. Основные пункты повестки: реализация проекта «Генеральная уборка/Карта свалок», формирование и перспектива расширения лесопарковых защитных зон в городе Краснодаре. Также речь шла о контроле со стороны общественников за качеством работ по капитальному ремонту и реализации проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды». Отдельным пунктом обсудили итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в частности проблемы организации дорожного движения на улице Уральской и доклад члена штаба Евгения Чистякова о реализации приоритетного проекта «Профстажировки» в городе Краснодаре.

Ряд предложений, поступивших от представителей Общероссийского народного фронта был полностью одобрен руководством города. Например, депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко рассказала, что в Краснодаре на данный момент 258 исторических зданий, которые являются культурным наследием города и только 26 из них находятся в удовлетворительном состоянии, остальные нуждаются в срочном ремонте и реставрации. В связи с этим необходимо создать рабочую группу для проведения детального осмотра каждого объекта с выработкой предложений по их сохранению. Такая инициатива единогласно была поддержана всеми участниками встречи. Предложение Евгения Чистякова о содействии в организации размещения вакансий для прохождения производственной практики на ресурсе «Профстажировки», где сейчас находится только 23 варианта стажировки для учащихся технических учебных заведений, тоже была одобрена, и заместитель руководителя городской администрации предложил свою помощь в этом вопросе в части проведения информационной работы с предприятиями города и насыщения портала ОНФ реальными вакансиями. Руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Дмитрий Ковтуненко предложил почаще привлекать активистов ОНФ к благоустройству города, он отметил, что информационно-разъяснительная работа с населением поможет повысить уровень популяризации федеральных программ среди жителей многоквартирных домов.

- «Наш интернет-ресурс «Генеральная уборка/Карта свалок» позволят каждому жителю города и края не только нанести проблемный участок, но и отслеживать темпы его устранения. Совместная с муниципалитетами работа отмечена на самом высоком уровне - Президенту РФ Владимиру Путину озвучили на «Форуме Действий» общероссийский рейтинг, в котором мы находимся на третьем месте по результатам работы в этом направлении», - сказал в ходе встречи сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Левитский.

Важную тему подняла и депутат Госдумы руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Светлана Бессараб, - она отметила, что законодательная инициатива по созданию «зеленого щита» города Краснодара нашла поддержку общества и из поданных активистами Народного фронта 330 гектар уже приняты в проект постановления ЗСК 48. И это только начало, актив ОНФ уже работает над новыми предложениями.

- «Встреча актива ОНФ с мэром города Краснодара даст старт новым проектам. Нам удалось в ходе открытого диалога озвучить конструктивные предложения, обсудить их план реализации и поставить задачи на 2018 год. Тандем общества и власти состоялся, ведь у нас общая цель - это повышение качества жизни Краснодарцев», - резюмировала встречу Светлана Бессараб.