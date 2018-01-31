ГУП КК «Кубаньводкомплекс» обеспокоен ситуацией с оплатой водоснабжения потребителей Таманского полуострова

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» обеспокоено ситуацией, которая сложилась с платежами за водоснабжение на Таманском полуострове. Напомним, начиная с 1 июля 2017 года на территории отдельных сельских поселений Темрюкского района, водоснабжением населения и юридических лиц занимается ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

К сожалению, в любой переходный период бывают сложности. Не удалось их избежать и здесь. До сих пор в ряде случаев абоненты продолжают оплачивать за предоставленную коммунальную услугу на расчетный счет компании ООО «Югводоканал», которая вот уже более полугода как прекратила свою деятельность по предоставлению услуг водоснабжения. Поскольку ГУП КК «Кубаньводкомплекс» не является правопреемником ООО «Югводоканал», по этой причине у данных абонентов образовались долги перед новой эксплуатирующей организацией.

Стоит напомнить, что ГУП КК «Кубаньводкомплекс» - предприятие, которое осуществляет свою деятельность исключительно за счет средств, полученных от абонентов в качестве оплаты за услуги водоснабжения. Поэтому своевременная оплата за воду позволяет предприятию эффективно функционировать и нормально развиваться.

В связи со сложившейся ситуацией «Кубаньводкомплекс» готов оказать потребителям, оплатившим в ООО «Югводоканал», консультативную помощь по вопросам возвращения излишне уплаченных денег за потребленную воду, в том числе и оформления заявления от граждан о возврате ООО «Югводоканал» излишне уплаченных денежных средств. Граждане могут обращаться в службу «одного окна» по адресу ст. Старотитаровская, 2 подъем, или через контролеров, осуществляющих прием граждан в зданиях сельских администраций и на производственных участках, а также по электронной почте по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .