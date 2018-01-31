300 миллионов «отмыли» для клиентов «черные банкиры» в Краснодаре

Следственные органы Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.



По данным правоохранителей, один из обвиняемых, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.



«Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения», — сообщает пресс-служба следственного управления.



По уточненным данным участники преступного сообщества создали и приобрели 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.



В 2014–2016 гг. сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.



Как сообщал РБК Юг, по данным правоохранительных органов, в период с февраля 2014 по октябрь 2016гг. объем незаконных банковских операций, совершенных членами ОПГ, составил 1,2 млрд рублей.



Кроме того, организатор преступного сообщества предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.



В зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминируются преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.1,2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот платежей). Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).



В настоящее время обвиняемыми являются три человека. На период следствия в их заключили под стражу. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия — в настоящее время они находятся в федеральном розыске. В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45 миллионов рублей.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.



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