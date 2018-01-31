〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В анапском порту промысловое судно привлечено к административной ответственности за нарушение правил рыболовства

Среда, 31 января 2018 15:40
Оцените материал
(0 голосов)

В рамках контрольно-проверочных мероприятий сотрудники Черноморской государственной зональной инспекции выявили, что для добычи биологических ресурсов промысловики выходили в черноморскую акваторию с неисправным средством технического контроля. По существующему законодательству, таким оборудованием должны быть оснащены все рабопромысловые суда, которые круглосуточно ведут деятельность в территориальном море. Его отсутствие создает предпосылки к осуществлению противоправной деятельности на акватории.

В отношении владельца судна и его капитана составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.37 КоАП РФ. Обоим может грозить крупный штраф.

Прочитано 85 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « 300 миллионов «отмыли» для клиентов «черные банкиры» в Краснодаре Мошенника, которого разыскивала полиция одной из республик Закавказья, задержали на российско-абхазской границе »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.