Мошенника, которого разыскивала полиция одной из республик Закавказья, задержали на российско-абхазской границе

Пограничники передали иностранного гражданина инициаторам международного розыска.

Предположительно, заявление в республиканскую полицию по факту мошенничества написала девушка задержанного. Она указала, что на ее имя был оформлен кредит, обязательства о погашении которого взял на себя 28-летний мужчина. Вскоре выяснилось, что платить по счетам он не намерен. Более того, от намечающихся долгов молодой человек скрылся за границей.

В отношении жителя Закавказья было возбуждено уголовное дело. Его объявили в межгосударственный розыск.

От уголовного преследования мужчина несколько месяцев скрывался в России. Однако при прохождении пограничного контроля в МАПП «Адлер» был задержан.