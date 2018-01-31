В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, подозреваемого во многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом по Западному округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Транспортная компания», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является руководителем предприятия, осуществляющего деятельность в сфере транспортной обработки грузов. По версии следствия, предоставил в налоговый орган уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, занизив налогооблагаемую базу, тем самым внеся ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, превысившем 59,8 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.