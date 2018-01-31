В Геленджике раскрыты убийства новорожденных детей матерью, совершенные в 2009 и 2013 годах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю продолжается работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В октябре 2009 года следователем следственного отдела по городу Геленджику было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле металлических баков по улице Херсонской (ст. 106 УК РФ). Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти младенца явилась асфиксия. В декабре 2013 года в мусорном контейнере по улице Островского Геленджика была обнаружена новорожденная девочка, смерть которой также наступила в результате асфиксии. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.



Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, длительное время оставались нераскрытыми, однако благодаря грамотно спланированным и проведенным действиям следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России, экспертным исследованиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлена не только личность женщины, совершившей данные преступления, но и то, что она является матерью обоих детей.



В рамках расследования уголовного дела были установлены генетические профили матери и новорожденных. Кроме того, следователем на предмет причастности к преступлениям было проверено порядка 100 женщин, у которых были отобраны образцы слюны, и которые явились предметом молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также и других судебных экспертиз. Путем анализа было установлено, что генотип одной из женщин совпал со следами, обнаруженными на месте обоих преступлений и что она является матерью детей, чьи тела были обнаружены.



По версии следствия, в октябре 2009 года она родила в домашних условиях жизнеспособного мальчика, которого задушила по причине того, что ребенок был не желанным. О своей беременности женщина никому не сообщала и на медицинских учетах не состояла. Она же в конце 2013 года родила девочку и задушила по той же причине. О совершенных преступлениях роженица никому не сообщала.



В настоящее время женщина дает показания, следователем устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.