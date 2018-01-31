Сирийский мир Сочи

В Сочи ничто не мешало диалогу между представителями сирийских народов. Так подвел итоги Конгресса национального диалога Сирии в олимпийской столице спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура.

- Это, безусловно, было очень напряженное мероприятие. Это не было хаосом, но это было очень плотное движение, то, что получается, если вы просите более полутора тысячи человек начать диалог. Россия приложила очень много усилий для того, чтобы попытки политического урегулирования переросли в реальные действия. Россия активно поддерживает Женевский процесс, делает очень многое и может сделать еще больше, - отметил де Мистура.

На российском курорте впервые удалось собрать вместе не только представителей официальной сирийской стороны, но и оппозиции, племён, которые имеют очень важное значение в общественной жизни государства. На мероприятии присутствовали более 50 наблюдателей, в том числе от США, Франции, Великобритании и ООН. На конгресс прибыли представители Ирана и Турции, Это стало уникальным мероприятием за семь лет вооруженного конфликта.

- Впервые в истории переговоры такого уровня — оппозиция и правительство. Такого я не помню, я в оппозиции с 91-го года, впервые такое. Оппозиция, которая была в Женеве, была намерена говорить только о переходном правительстве, больше ничего не хотят обсуждать. Здесь же всё идёт очень хорошо. Надеюсь на успех, - поделился лидер платформы сирийской оппозиции "Астана" Махмуд аль-Эфенди.

Именно сочинский конгресс позволил перевести в практическую плоскость выполнение резолюций ООН, понять, как хотят жить сирийцы. Одно из основных достижений - заявление с основными принципами будущего государственного устройства, а также обращение к мировому сообществу с призывом к уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии.

- В них нет ничего революционного. Это ключевые нормы международного права: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп. Обеспечение политического процесса, который не будет никого оставлять за бортом, и который будет позволять сирийцам самим без вмешательства извне определить свою судьбу, — уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Возрождать разрушенное войной государство необходимо с самого фундамента – его конституции. Так в Сочи было принято решение сформировать конституционный комитет, в состав которого войдут более 50 представителей правительственных сил и оппозиции. Работа новой структуры будет организована в Женеве, финансироваться она будет из

средств, выделенных на работу соответствующего офиса международной организации.

-. Эта комиссия реально может собраться в Женеве в ближайшее время. Очень важно, чтобы в нее вошли делегаты от правительства и от оппозиции, а также эксперты и представители гражданского общества - чтобы они, сидя в одной комнате, вместе решали, как провести конституционную реформу. Им предстоит большая работа, - отметил специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Компромиссы, достигнутые в Сочи, станут первыми реальными шагами к межсирийскому примирению. Начатый диалог теперь продолжится на других площадках.

Ирина СИЗОВА