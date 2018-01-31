Памятка для мигрантов от судебных приставов

Судебные приставы привлекли представителей общественности к профилактике проблемы нелегальных мигрантов. Члены Общественного совета при УФССП России по Краснодарскому краю разработали «Памятку для мигрантов».

Об актуальности проблемы незаконной миграции говорить не приходится. Краснодарский край стабильно входит в число регионов — лидеров по количеству непрошеных гостей из ближнего и дальнего зарубежья. В 2017 году кубанские судебные приставы в соответствием с решениями судов выдворили на историческую родину 3790 нелегалов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Работа ведется сразу по нескольким направлениям. Одно из важнейших — взаимодействие с национальными диаспорами. Билеты для основной части выдворенных нелегалов приобретены при непосредственном содействии представителей диаспор.

Очередным этапом сотрудничества стало составление памятки для мигрантов. Цель документа проста — доступным языком донести до иностранцев, прибывающих в Российскую Федерацию на заработки, основные правила нахождения в стране.

По задумке авторов памятка будет распространяться через «Центр национальных культур», включающий в себя представителей всех национальностей, пребывающих на территорию Краснодарского края. Задача — повышение правовой культуры мигрантов, донесение до них знаний, позволяющих легализовать пребывание на территории Российской Федерации и, тем самым, избежать административной ответственности, а в конечном итоге, принудительного выдворения с не самым приятным посещением Центра временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии.

Участие Общественного совета в создании памятки не случайно: и.о. председателя Совета Д.Н. Лозовский – профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России и подполковник полиции. Документ разработан коллективом профессиональных юристов, досконально знающих российское законодательство.

Этот факт дает все основания предполагать, что памятка может внести серьезный вклад в проблему нелегальной миграции.

В настоящий момент текст документа проходит согласование в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.