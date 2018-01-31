«Коммунальный рай» бесплатным не бывает

Судебные приставы отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара отправились в рейд по взысканию задолженностей по жилищно-коммунальным платежам.

Целью представителей Закона стали неплательщики из жилищного комплекса «Европея», расположенного по соседству с известным всему Краснодару районом «Немецкая деревня». Для рейдового мероприятия по улицам с красивыми названиями Венецианская и Византийская судебный пристав-исполнитель Лариса Голощапова отобрала несколько десятков адресов граждан, каждого из которых с полным правом можно отнести к разряду злостных неплательщиков: сумма задолженности за потребленные услуги ЖКХ варьировалась от 60 до 180 тысяч с одной квартиры.



При этом, на каждом из подъездов размещены списки несознательных жильцов, так что своих «героев» здесь знают практически в лицо. Посему, для предотвращения потенциально конфликтных ситуаций вместе с Ларисой Голощаповой в рейд отправились коллеги – судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также представитель управляющей компании.



Вечер выдался насыщенным и результативным: часть должников по уже сложившейся традиции не оказалось дома, остальным пришлось объяснять свою несознательную позицию. Граждане вели себя по-разному: кто-то прикрывался малолетними детьми, другие пытались запереться в квартире, третьи – вообще отрицали наличие непогашенной задолженности. Жилец одной из квартир, встретивший представителей Закона в нижнем белье, заявил, что хозяин квартиры вообще не проживает по этому адресу. Небольшое «расследование» и судебные приставы выяснили, что собственник двух жилых помещений в настоящий момент находится в Москве и готов оплатить почти 200-тысячный долг по возвращении. Еще по нескольким адресам были составлены акты описи и ареста имущества.



Следует отметить, что Прикубанский округ – самый большой в краевом центре: как по площади, так и по населению. Естественно, и количество исполнительных производств здесь больше, чем в других округах. Рейдовые мероприятия проходят в округе практически в еженедельно. Так что несознательным гражданам стоит помнить: должникам не скрыться.