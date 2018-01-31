ОНФ обратились в Прокуратуру Краснодарского края по факту вырубки леса в Армавире

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае обратились с заявлением в прокуратуру региона, а также в Министерство природных ресурсов края и администрацию Армавира по поводу незаконной вырубки деревьев в лесной зоне этого города.

В адрес регионального отделения ОНФ поступило обращение жителей Армавира о том, что с середины декабря 2017 года в лесу Старой Станицы Армавира осуществляется незаконная вырубка деревьев. В соответствии с выданным разрешением, лесорубы должны были провести санитарную очистку лесного массива от сухостоя и бурелома, однако, в нарушении действующего законодательства осуществляется вырубка деревьев ценных пород: дуба и ясеня. При этом вырубаются здоровые деревья определенного диаметра. Жители предоставили фото- и видеоматериалы, которые также переданы в профильные ведомства для проведения расследования.

«В целях защиты охраняемых законом интересов общества и государства, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, мы обратились в прокуратуру Краснодарского края и министерство природы с просьбой инициировать соответствующую проверку указанных фактов и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц с соответствующей компенсацией ущерба по восстановлению вырубленного массива, - пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Также материалы будут направлены в администрацию муниципального образования для ознакомления и принятия мер, хотя глава не должен узнавать о происшествиях в своем муниципалитете из новостей или официальных обращений».

Активисты ОНФ повторно выехали на место и установили, что в настоящий момент указанный массив находится в удручающем состоянии, сухие деревья и бурелом никто не пилил и не вывозил.