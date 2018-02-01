В Музее Победы прошла церемония гашения почтового конверта с оригинальной маркой

31 января в Музее Победы (г. Москва) прошла торжественная церемония гашения почтового конверта с оригинальной маркой, посвященного 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.



«Символично, что торжественная церемония гашения почтового конверта с оригинальной маркой к 125-летию со дня рождения генерал-майора Ивана Панфилова проходит здесь, в Храме Памяти о подвиге советского народа в годы войны, – отметил, открывая церемонию, заместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин. – В патриотическом воспитании молодого поколения трудно переоценить роль музеев, военно-исторических в том числе».



«Сегодня в день 125-летия со дня рождения Ивана Панфилова мы выпускаем в почтовое обращение конверты с оригинальной маркой. Они выйдут тиражом в миллион экземпляров и поступят сегодня в почтовое обращение во всех отделениях Почты России, – сказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. – Иван Васильевич Панфилов – выдающийся советский военачальник. Современное поколение обязано помнить о подвигах наших дедов и прадедов, которые они совершали для того, чтобы сейчас мы с вами жили в мире и согласии. Мы уверены, что конверты будут пользоваться популярностью не только среди филателистов, но и среди большого количества клиентов Почты России».



На памятном конверте, вышедшем в почтовое обращение 31 января 2018 года, изображены портрет И.В. Панфилова на фоне батальной композиции и медаль «Золотая Звезда». Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.



«Такие мероприятия, как сегодняшнее, очень важны. Они сохраняют память о героях прошлого, – поделился бывший военнослужащий легендарной панфиловской дивизии Владимир Бурцев. – Музей Победы и его деятельность, в первую очередь, нужны ведь не нам, старикам, а молодому поколению. Десятки лет назад герои-панфиловцы погибли, но не отступили, и сейчас мы славим их подвиг. Пусть эта память станет путеводной звездой для молодых».



В церемонии гашения конверта приняли участие представители движения «Нас миллионы панфиловцев» и правнук прославленного генерала Андрей Панфилов.