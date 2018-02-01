«Кремлевский доклад» ударил по состояниям

Фигуранты «кремлевского доклада» обеднели на $1 млрд за один день. После публикации американским Минфином списка приближенных Владимира Путина больше всего подешевели активы совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова — на $226 млн. Следом идут председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и основной акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов. Такие данные приводит РБК со ссылкой на онлайн-рейтинг Forbes. При этом некоторые фигуранты списка стали богаче. Например, Сергей Галицкий, Алишер Усманов и Олег Тиньков.

Мог ли «кремлевский доклад» повлиять на состояние российских бизнесменов?



Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин полагает, что прямой взаимосвязи нет, поскольку американский список пока не предполагает новых санкций: «Онлайн-рейтинг составляется на основе динамики котировок акций, публичных активов. Она может меняться в очень широком диапазоне, ведь ценные бумаги — это волатильный и высокорисковый инструмент. Под влиянием абсолютно различных факторов динамика может быть как восходящей, так и нисходящей. Ключевым моментом является то, что, по сути, этот доклад не представляет собой новый виток санкций».