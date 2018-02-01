В Госдуму внесут закон против злоупотреблений «микродолями» в квартирах

Как поясняют авторы, размеры «микродолей» зачастую настолько малы, что выделение их в натуре не представляется возможным, их также невозможно обособить для постоянного или временного проживания. При этом отдельные обладатели «микродолей» злоупотребляют своими правами и свободами, добавляют авторы. Так, жилье нередко предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства (пребывания) третьих лиц, а это порождает образование «резиновых квартир».



«Если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля (возвратная) подлежит передаче в собственность членов семьи. В случае, если передача доли не состоится, возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю», — говорится в пояснительной записке.



Законопроект также устанавливает, что общая собственность на неделимое жилье может быть только совместной.



Авторы пишут, что принятие этого закона позволит исключить ситуации, когда в собственности многих лиц оказываются «микродоли» одного жилого помещения, а также согласовать нормы гражданского и жилищного законодательства.