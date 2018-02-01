По решению Октябрьского районного суда Краснодара эти деньги в равных долях были перечислены семерым родственникам жертв, принявших в ноябре 2010 года мученическую смерть от рук членов банды Сергея Цапка.
— Деньги на наши счета уже поступили, — сообщила Светлана Сребная, потерявшая в доме кущевского фермера Аметова дочь и внука. — Горе наше от этого не уменьшилось, ведь наших родных не вернешь, но, безусловно, на душе легче стало. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал нас морально и помог добиться справедливости.
Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды «цапков»Четверг, 01 февраля 2018 07:53
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По решению Октябрьского районного суда Краснодара эти деньги в равных долях были перечислены семерым родственникам жертв, принявших в ноябре 2010 года мученическую смерть от рук членов банды Сергея Цапка.
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