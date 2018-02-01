Директор краснодарской «Транспортной компании» стал фигурантом уголовного дела

Компания занимается транспортной обработкой грузов.

За второй квартал 2015 года была подана декларация, в которой были внесены ложные сведения. За счет занижения налогооблагаемой базы сумма налога на прибыль, который заплатила компания, оказалась меньше, чем реальная. Таким образом, в бюджет не поступили положенные 59,8 млн рублей.



В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).