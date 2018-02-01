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Директор краснодарской «Транспортной компании» стал фигурантом уголовного дела

Четверг, 01 февраля 2018 07:55
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Компания занимается транспортной обработкой грузов.
За второй квартал 2015 года была подана декларация, в которой были внесены ложные сведения. За счет занижения налогооблагаемой базы сумма налога на прибыль, который заплатила компания, оказалась меньше, чем реальная. Таким образом, в бюджет не поступили положенные 59,8 млн рублей.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

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