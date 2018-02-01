На Кубани замглавы района подозревают в махинациях с жильем для сирот

Следственные органы возбудили уголовное дело по обвинению в халатности в отношении первого заместителя главы Новопокровского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.



По данным надзорного ведомства, администрация муниципалитета заключила контракты на приобретение квартир для детей-сирот, состояние которых не соответствовало санитарным и техническим нормам. При этом, утверждают в прокуратуре, первый замглавы муниципалитета знала о выявленных комиссией нарушениях и дефектах, однако не инициировала принятие решения о несоответствии жилых помещений установленным законом требованиям и требованиям документации аукциона.



«В результате халатных действий первого заместителя главы района бюджету Краснодарского края причинен ущерб, а также не обеспечено выполнение приоритетных обязательств государства по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынужденных проживать в предоставленных помещениях, не отвечающих предъявленным законом требованиям», — говорится в сообщении прокуратуры.



По данному факту прокурором района материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении первого заместителя главы территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Кроме того, главе района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, органом местного самоуправления принимаются меры к устранению нарушений.



Согласно данным администрации Новопокровского района первым заместителем главы муниципалитета является Оксана Варавина. Она работает в администрации Новопокровского района с 2000 года, пост первого замглавы района занимает с 2011 года.



«В должностные обязанности Варавиной Оксаны Васильевны входит разработка стратегических направлений социально-экономического развития муниципалитета, формирование бюджета, разработка районных приоритетов по поддержке и развитию малого предпринимательства, создание и развитие малого бизнеса», — говорится в справке о Варавиной на сайте администрации района.



В августе 2017 года Оксана Варавина стала фигурантом крупного скандала, зарегистрировав в своей декларации за 2016 год доход в размере 14,4 млн рублей38 земельных участков общей площадью 6 млн кв.м. Кроме того, у нее в собственности оказалось дом площадью 203,7 кв.м, семь автомобилей, погрузчик, комбайн, семь тракторов, а также коровники, телятники и кормоцех.



Кроме того, согласно данным СПАРК, Окасана Варавина в 2015 году зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в сфере поставок общественного питания, ресторанов и кафе. В январе 2016 года она закрыла юридическое лицо.