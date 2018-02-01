Пособие при рождении ребенка на Кубани составит 16 тысяч 759 рублей

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, с 1 февраля 2018 года на 2,5% увеличится ряд пособий и социальных выплат, финансируемых из федерального бюджета. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка составит 16 759 руб., а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 3142 руб. 33 коп. (на первого ребенка) и 6284 руб. 65 коп. (на второго).



Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью при всех формах устройства составит 16 759 руб. 09 коп., при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, братьев и (или) сестер – 128 053 руб. 08 коп. (если решения судов об усыновлении вступили в законную силу с 1 февраля 2018 года).



Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составит 26 539 руб. 76 коп., а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 11 374 руб. 18 коп.



Кроме того, с 1 февраля также на 2,5% будут увеличены пособия и иные компенсации лицам, подвергшимся радиационному воздействию.