«МегаФон» рассказал юным талантам о будущем

1 февраля 2018 г. Сочи. Команда «МегаФона» на конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодёжи» в ходе ворк-шопа рассказала 60 школьникам и студентам о трендах телеком-отрасли, жизни в стиле BigData и «умных» IoT-решениях.

II Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки одарённых детей и молодёжи» прошла с 26 по 29 января в Большом Сочи. Организатором выступили образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке Министерства образования и науки РФ. Программа конференции включала деловую и молодёжную части. Спикерами стали ведущие практики и теоретики многих отраслей науки и искусства, а также представители крупнейших российских компаний. В их числе – и представители «МегаФона»: команда стратегов под руководством директора по стратегии Александра Соболева и HR-команда, презентовавшая бренд компании.



Они рассказали ребятам о развитии телекома и о прогнозах на ближайшее будущее, а затем предложили для решения 3 кейса: «Умный дом», «Большие данные» и «Умный город». В каждом из них перед одарёнными школьниками и студентами ставилась конкретная задача и была предоставлена возможность самостоятельно найти пути её решения, а затем презентовать его в виде отдельного проекта.



В итоге, ребята придумали свои концепты нового «умного» дома, способного объединить все устройства и легко управлять ими, разработали новые социально-значимые сервисы с использованием «больших данных» и даже расширили перечень задач, в которых может помочь внедрение системы «умный город». При этом каждый из участников смог примерить на себя сразу несколько ролей при разработке презентации итогового проекта (программиста, учёного-микробиолога, инженера-конструктора, дизайнера и т.д.), а затем оценить, в какой из них и почему ему было максимально комфортно находиться.



«МегаФон» активно развивает молодых специалистов и ищет новые возможности для популяризации профессий будущего, в том числе в телекоме. Уверена, что на таких мероприятиях с помощью детального разбора кейсов можно объяснить молодым талантам, как и с помощью каких инструментов им предстоит работать в будущем, - говорит Наталья Епрынцева, директор по персоналу Кавказского филиала компании «МегаФон». - Наш опыт презентации IoT-решений в виде кейсов получил позитивный отзыв у участников. Ребята высоко оценили возможность живого общения с уже состоявшимися в профессии специалистами. Мы продолжим сотрудничество с фондом «Талант и успех», ведь это долгосрочные инвестиции компании в развитие кадрового потенциала юга России и отраслевого рынка труда в целом».