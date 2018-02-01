Белореченские пищевики презентуют новые виды продукции

Делегация Белореченского консервного завода представит на юбилейной 25-ой выставке «Продэкспо» инновационные и импортозамещающие новинки под торговой маркой «Кубань Продукт».

Предприятие презентует инновационное овощное «ноу-хау» – огурцы соленые, изготовленные по новейшей технологии засолки из собственного свежего сырья. Основы, которые были заложены в этот продукт, аналогов не имеют.

После введения эмбарго российский продовольственный рынок постоянно ищет и находит возможность заполнить ту недостающую или выпадающую нишу необходимой продукцией. В рамках импортозамещения предприятие продемонстрирует томаты очищенные резаные в собственном соку, которые раньше производили только итальянцы.

Эта выставка - платформа, на которой заключаются практически все крупные контракты с сетями и оптовыми предприятиями. Компании, которые примут участие в столь масштабном мероприятии, получат здесь информацию, помогающую понять, что реально происходит в продовольственном секторе, каков вектор его развития сегодня и на ближайшую перспективу, и какие шаги предпринимать в дальнейшем.

Нина СЕВОСТЬЯНОВА