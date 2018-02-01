Круглый стол, посвященный перспективам развития садоводства в Краснодарском крае, прошел в редакции газеты «Кубань сегодня»

О садах и судах

В обсуждении ситуации, которая сегодня сложилась в садоводческой отрасли региона, приняли участие: Александр Акимов, руководитель садового хозяйства «Южное ААА» в станице Ленинградской; Владимир Гришко, ведущий консультант отдела садоводства краевого Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; Василий Хохлов, руководитель КФХ «Кубанский сад», г. Краснодар, станица Старокорсунская; Николай Щербаков, генеральный директор Союза «Садоводы Кубани». На встрече также присутствовали корреспонденты федеральных изданий — «Аргументов недели» и «Российской газеты», краевых — «Вольной Кубани» и «Юг Times».



Хорошо, но мало



За последние пять лет промышленное производство плодово-ягодной продукции в крае выросло на 54 процента. Значительную роль здесь играют государственные формы поддержки садоводов. Так, в 2018-м на эти цели будет выделено порядка полумиллиарда рублей, что на треть превышает прошлогодний уровень. Достаточны ли эти меры для совершения качественного скачка в развитии кубанского садоводства? Этот вопрос положил начало обсуждению.



Владимир Гришко:



— Такие объемы государственной поддержки для садоводов беспрецедентны. Никогда в новейшей истории страны столько не выделялось на развитие данной отрасли. Промышленным производством плодов на территории края занимается семьдесят крупных и средних хозяйств, а также более трехсот субъектов малого предпринимательства (ИП и КФХ). Для многих сельских населенных пунктов садоводческие предприятия являются градообразующими, обеспечивая рабочими местами и заработной платой местных жителей, а также помогая органам местного самоуправления с решением социальных вопросов. Благодаря финансовым мерам государственной поддержки, новые сады закладываются по интенсивной технологии с высокопродуктивными сортами, сертифицированными саженцами с установкой шпалеры и устройством капельного орошения, что создает хорошую перспективу развития отрасли на ближайшие годы и позволяет активно реализовывать программу импортозамещения.



Николай Щербаков:



— Меры государственной поддержки, конечно, важны. Но вместе с тем по сравнению с той же Европой они явно недостаточны. Если при закладке интенсивного сада с плотностью посадки деревьев от 800 до 2500 на один гектар субсидии покрывают львиную долю затрат, то для суперинтенсивного сада с плотностью посадки выше 2500 деревьев на один гектар и потенциальной урожайностью 50—70 тонн с гектара, а по отдельным сортам и до ста тонн выделенные государством средства составляют порядка десяти процентов. Для примера: Евросоюз помимо огромной, кратно превышающей нашу, помощи тем же польским садоводам дополнительно платит за каждый килограмм яблок, проданных в Россию, по шесть рублей в переводе на наши деньги — колоссальная поддержка. Понятно, что таких возможностей у нашего бюджета нет, но это яркая иллюстрация, говорящая о разности подходов.



Александр Акимов:



— Субсидии — это прекрасно. Но надо понимать, что качественный скачок в развитии садоводства возможен лишь при наличии квалифицированных специалистов. Если человек не разбирается в садах, то, сколько денег вы ему ни дайте, ничего не получится. Я говорю исходя из своего опыта. Это сейчас к нам приезжают садоводы со всей Европы и восхищаются: даже у них нет такого. Но прежде чем дойти до мирового уровня, мы совершили очень много ошибок, стоивших нам сотни миллионов рублей. Замечу: не государственных, а собственных. К счастью, у нас были достаточные ресурсы, чтобы продолжить работу и сделать всё правильно. Но в реальности мало найдется тех, кто сможет пройти наш путь. Поэтому мы готовы организовать на базе нашего предприятия учебный центр для садоводов, где совершенно бесплатно для обучающихся будут читать лекции, проводить семинары, раскрывать тонкости дела ведущие европейские и российские специалисты. Более того, здание для этого центра почти построено, а удастся ли нам реализовать задуманное, сейчас решает суд. Но об этом чуть позже.



Василий Хохлов:



— На мой взгляд, субсидирование было бы еще более эффективным, если бы подошли к вопросу предоставления помощи садоводам комплексно. Перед закладкой сада человек должен четко понимать, чего ему ждать. То есть просчитать экономику, определиться с сортами, изучить все аспекты, чтобы свести к минимуму вероятность потерь. На деле же часто можно видеть, что в садоводство идут люди, далекие от производства фруктов. Объясню на своем примере. Наше хозяйство специализируется на выращивании саженцев. Приходит садовод, заказывает определенный сорт. Мы его закладываем и растим. Через время на рынке ситуация меняется: потребитель теперь предпочитает не красное яблоко, а зеленое. Заказчик говорит: «Дайте другие саженцы». — «Почему?» — «Спрос изменился». А будет ли нормально плодоносить другой сорт, вопрос десятый. Да и спрос — вещь не постоянная. В итоге сад закладывается по сиюминутным, непродуманным решениям, а это прямая дорога к убыткам. А субсидии он потратил. Кому от этого хорошо? Государство должно вкладывать в тех, кто работает на его пользу, а не в «экспериментаторов». К счастью, сейчас таких случаев значительно меньше, чем еще несколько лет назад, но они есть.



Владимир Гришко:



— В то же время хочу заметить, что профессиональный уровень садоводов растет, об этом говорит уже тот факт, что с ростом объемов государственной поддержки и повышением эффективности производства увеличилась доходность субъектов АПК, занимающихся развитием садоводства. Рентабельность производства плодов за последние пять лет увеличилась с 12,6 до 65 процентов — четырехкратный рост!



Александр Акимов:



— Людей, желающих заниматься садоводством, достаточно. Однако знаний катастрофически не хватает. Элементарно не найти агротехнологов по суперинтенсивному садоводству. На моем предприятии сейчас нет такого специалиста. Хорошо, что я сам в процессе становления сада учился у лучших и разбираюсь в вопросе. Но как быть тем, кто только входит в отрасль? Вот проблема так проблема. Вузы не готовят агротехнологов, обладающих актуальными знаниями. Найдете такого специалиста — с радостью возьму. Предоставлю благоустроенное жилье, зарплата — сто тысяч рублей в месяц для начала. Ау — нет их.



Оптом и в розницу



Сбыт — один из основных факторов, определяющих успешность бизнеса. Пробиться на полки крупных торговых сетей — мечта любого хозяйства. И краевая власть активно лоббирует интересы местных производителей, продвигая бренд



«Сделано на Кубани» всеми доступными способами. Вместе с тем наши фрукты на прилавках в супермаркетах можно найти далеко не всегда.



Николай Щербаков:



— Дешевый импорт душит отечественного производителя. После введения санкций запретили поставки фруктов из Евросоюза и наши садоводы получили шанс заместить химические польские яблоки своей качественной продукцией. Но со временем зарубежные производители стали находить лазейки на наш рынок и борьба снова обострилась. Да, по сравнению с тем, что происходило несколько лет назад, кубанским аграриям легче пробиться в торговые сети. Но и здесь еще хватает проблем. Например, в торговых сетях действуют стандарты по тем же яблокам, которые словно под копирку списаны с европейских. И нередко возникает ситуация, когда наши производители поставляют качественные, полезные и экологически чистые плоды, а их принимают по заниженной цене как некондицию.



Александр Акимов:



— Мне абсолютно непонятно применение европейских стандартов к российским яблокам. У нас климат другой и яблоки лучше, а продаются дешевле. Давно назрела необходимость принятия адекватных стандартов на законодательном уровне. Как раньше был ГОСТ. Это может стать дополнительным рычагом в борьбе с дешевым и некачественным импортом. Мы давно сотрудничаем с ведущими торговыми сетями. Ретейлерам необходимы гарантии по объемам и срокам поставок. Естественно, малые предприятия не могут выполнить эти условия ввиду небольших объемов. В этом плане проблему могут решить овощехранилища, куда производители смогут сдавать свою продукцию, а уже владельцы холодильников будут напрямую работать с сетями. Нигде в цивилизованном мире нет того, что происходит у нас, когда садовод занимается и выращиванием, и хранением, и сбытом. В Европе всё разделено и очень четко отрегулировано. Вот такой опыт нам надо перенимать, а не их стандарты.



Яблоко раздора



Помимо решения сугубо производственных вопросов садоводам нередко приходится тратить время и средства на урегулирование споров с другими хозяйствующими субъектами. В качестве примера можно привести тяжбу между садовым хозяйством «Южное ААА» в станице Ленинградской и Кущевским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Как результат заморожен важнейший для отрасли проект по строительству логистического центра, на базе которого планировалось обучать садоводов Кубани. Об этой ситуации знают все садоводы края, потому что суперинтенсивный сад Акимова заслуженно признан золотым стандартом, а от результата этого судебного спора зависит судьба градообразующего предприятия. Поэтому неудивительно, что на первый план вышел этот конкретный случай, когда обсуждение коснулось проблем отрасли.



Суть вопроса: предмет споров — труба, проложенная в 1959 году по землям колхоза имени Ленина. Потом о трубе забыли и никаких ограничений по использованию земель над газопроводом не было. Александр Акимов приобрел свои гектары под будущий сад и производственную базу. В 2015 году газовики потребовали прекратить любую хозяйственную деятельность на расстоянии 25 метров в обе стороны от оси газопровода, при этом никаких знаков о ее местоположении и ограничений на пользование землей не было. Суд принял сторону садовода, но, чтобы не накалять ситуацию, Акимов по доброй воле отступил от оси старой трубы. Да не на 25 метров, а на девяносто два. Затем появилась идея строительства оптово-логистического и учебного центров. Проект подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Но в марте, когда в реализацию уже вложили 120 миллионов рублей, газовики вышли с новым иском. На этот раз речь зашла о том, что здания находятся ближе разрешенного расстояния от оси газопровода.



Новый иск в суд Кущевского ЛПУМГа основан на Своде правил 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* „Магистральные трубопроводы”», согласно которому нельзя строить капитальные здания ближе ста (!) метров от оси газопровода. Здание же учебного центра и один из трех холодильников заступают за определенную газовиками новую черту на восемь метров.



— В районном и краевом судах газовики проиграли. Пошли в арбитражный. На мой взгляд, здесь всё базируется на ущемленных человеческих амбициях руководства Кущевского ЛПУМГ. Хотят насолить лично мне. К чему приведет конфликт, если заставят снести построенное? Просто выкорчую сад,— уверен Александр Акимов. — И ведь решение есть. Надо перенести ГРС за пределы станицы, тем более со старой трубой скоро придется что-то делать. В этом случае ООО «Газпром трансгаз Краснодар» закончит судебные тяжбы как минимум с пятью предприятиями станицы и получит в их лице серьезных потребителей газа. Письма с предложением о переносе я разослал. Но эффекта нет.



Николай Щербаков:



— Ситуация абсурдна. Возникает масса вопросов: как проект строительства прошел согласование? Почему на стадии его разработки не было претензий? На мой взгляд, это дело по своему значению выходит за обычные рамки правых отношений хозяйствующих субъектов. Проект обучающего центра, который подписан на международном форуме, имеет огромное значение не только для садоводческой отрасли края, но и для экономики региона в целом. Уже сейчас там могли бы получать знания десятки садоводов. Но стройка стоит. Тем более Акимов предлагает решение, которое устроит всех, ведь при переносе станции за пределы станицы жители оказываются в безопасности. А предприятия, которые сейчас судятся с газовиками, начнут работать и будут покупать газ в объемах, сопоставимых с теми, которые сейчас требуются всему району. Неужели не очевидны взаимные выгоды?



Владимир Гришко:



— Реализация проекта оптово-логистического центра в станице Ленинградской — очень важный вопрос. Как правильно ранее заметили коллеги, интерес к садоводству в крае огромен, но не хватает знаний. Учебный центр на базе современного успешного предприятия — огромное подспорье в устранении этого пробела. Мы надеемся, что данный спор будет урегулирован и стороны придут к соглашению.



Александр Акимов:



— В похожей ситуации по всей России сейчас находится порядка 13 тысяч предприятий. Проблема настолько остра, что ее решением занялся глава государства. Я говорю о поручении Президента РФ правительству от 9 июля 2017 года. В одном из пунктов требуется обеспечить внесение изменений в закон, чтобы дать гражданам возможность использовать здания и сооружения, не относящиеся к магистральным трубопроводам, но расположенные в пределах минимальных расстояний. Но пока эти изменения примут, могут пострадать сотни предприятий, а тысячи людей лишиться работы.



Присутствующие на круглом столе журналисты пожелали включиться в процесс и присутствовать на судебных заседаниях. Союз «Садоводы Кубани» также не останется в стороне и готов способствовать началу открытого диалога.



По состоянию на начало текущего года площадь плодовых и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств в крае составляла 44,2 тысячи гектаров, в том числе в плодоносящем возрасте — 35,1 тысячи гектаров. Из них на долю сельскохозяйственных организаций и КФХ приходится 27,7 тысячи гектаров.



Иван ПРЫТЫКА



Фото Владимира СЕМЕНЦА