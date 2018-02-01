В Туапсе бывший генеральный директор филиала организации подозревается в неуплате налогов

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Филиала АО «Груп Сервичий Петролиере С.А.». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина с января 2014 года по февраль 2016 года занимал должность генерального директора указанной организации, основным видом деятельности которой является производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи. По версии следствия, в ноябре 2015 года он подготовил и предоставил в налоговый орган уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года, внеся в нее ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 141 миллиона рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время благодаря принятым следователем мерам погашена половина задолженности перед государством. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.