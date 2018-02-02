C 1 февраля все юридические лица переходят на единую онлайн систему франкирования Почты России

C 1 февраля 2018 года все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу Почты России, что позволит дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой».

Для государственных организаций и органов власти заключение договора с Почтой России – это возможность заметно оптимизировать бюджетные расходы. Коммерческие компании также могут значительно сократить свои траты на пересылку корреспонденции, воспользовавшись комплексными сервисами Почты России.

Внедрение единой системы франкирования позволит Почте России контролировать количество сдаваемой в доставку корреспонденции. Потери предприятия от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой «серой почты», составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски.

«Это позволит усилить контроль и учет со стороны Почты России за отфранкированной письменной корреспонденцией. Кроме того, подключение к онлайн системе франкирования сводит к минимуму риск возникновения "серой почты"», - отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

К единой системе были успешно подключены более 900 новых высокопроизводительных франкировальных машин Почты России, установленных по всей стране. Совокупная мощность установленных машин кратно превышает суммарные объемы письменной корреспонденции, пересылаемые в Российской Федерации, и может удовлетворить потребности всего рынка. При этом новая система замещает массу ручных процессов – ввод денег производится в онлайн режиме без выезда специалиста к клиенту, отпадает потребность вести старый архаичный журнал франкирования, а сверка и выставление актов проходит на основе данных единой системы и является прозрачной для клиентов.

К моменту перехода на новую систему 98% франкировальных машин, используемых государственными и коммерческими организациями, выработали свой ресурс и должны были быть списаны. При этом на рынке появляются новые современные модели франкировальной техники. Специалисты Почты России провели испытания различных моделей DM-1000, DM-800, IS-5000L2, IS-5000L1, IS-480, Centormail 150, Centormail 120 и признали их соответствующими предъявляемым требованиям.

После публикации Приказа Почта России провела консультации со всеми пользователями франкмашин касательно запуска единой онлайн системы. В ходе консультаций им было

предложено выбрать один из трех вариантов перехода к новому стандарту франкирования: покупка собственной франкировальной машины; переход на франкирование в Почту России или отказ от франкирования и переход на нанесение почтовых марок либо использование литерных конвертов.

Для принятия окончательного решения 5 304 организациям-пользователям франкировальной техники был предоставлен калькулятор для расчета полной текущей стоимости нанесения франка с учетом расходов на приобретение франкмашины, расходных материалов, стоимости оплаты труда персонала и картриджей с краской, чтобы они могли сами оценить экономическую целесообразность выбора того или иного сценария.

В результате данных расчетов выяснилось, что из-за низкой загруженности собственных франкмашин отправителей организации несут существенные издержки. Так, средняя стоимость нанесения оттиска франка на собственных машинах отправителей может составлять порядка 5-7 рублей, что существенно выше, чем средневзвешенный тариф на франкирование Почты России.

По итогам консультаций 94% всех пользователей (4 977 организаций) решили отказаться от собственного франкирования, сочтя его экономически нецелесообразным. Данные организации, в том числе государственные, в настоящее время либо уже заключили договор с Почтой России, либо находятся в стадии его оформления.

Незначительная часть организаций-пользователей (327 организаций, или 6% от общего количества) приняла решение о приобретении собственных франкировальных машин в связи с особенностями хозяйственной деятельности.