Городской парк будущего и целый взвод производственных роботов презентовали юные техники Горячего Ключа. На курорте прошел конкурс «Наукоград-2018».

Свои проекты участники начали готовить еще с середины декабря прошлого года. Креативно-технический конкурс, объявленный местным Центром молодежного инновационного творчества, предполагал полную свободу действий. Круг тем, направлений работы и способов реализации проекта был не ограничен. А на единственное требование и одновременный призыв – продемонстрировать свои навыки и умения, отозвались более 100 ребят в возрасте от 4 до 18 лет, среди которых – не только воспитанники ЦМИТ, но и ученики кружка судомоделирования из Центра детского творчества.

На протяжении полутора месяцев конкурсанты чертили, изобретали, и мастерили свои творения. Плоды личного и группового труда они продемонстрировали во время проведения «Наукограда». На инновационном состязании было представлено более 60 проектов самых разных направлений. Так, начинающие техники сконструировали целую линейку прототипов для использования в производственной сфере: роботы-чертежники, роботы-манипуляторы, роботы-сортировщики, которые должны помогать человеку в работе. Любители визуализации презентовали серию социальных видеороликов, а также 3d-инсталляцию зданий и сооружений Горячего Ключа – как ныне существующих, так и тех, которые, по мнению юных проектировщиков, могут появиться в ближайшие десятилетия. Отдельного внимания был удостоен проект городского парка будущего, в котором предполагается использование инновационных конструкций и материалов. Кроме того, проект был выполнен с учетом соблюдения требований «Доступной среды». По итогам конкурса победители были удостоены наград, а без диплома и презента не остался ни один участник.

«Наукоград-2018» в Горячем Ключе позволил выявить талантливых ребят с большим потенциалом. Их проекты, занявшие первые места, будут отправлены на заочный этап Всероссийского конкурса «Шустрик» (школьник, умеющий строить инновационные конструкции). Уже 7 февраля ребята, занимающиеся по направлению «3d-моделирование», представят ЦМИТ Горячего Ключа на региональной олимпиаде по 3d-технологиям. А 7 марта 6 воспитанников Центра молодежного инновационного творчества, победившие в «Техноключ-2017», примут участие во Всероссийском фестивале Робофест.