Одну из электирических подстанций в Сочи украсил портрет знаменитого изобретателя Николы Теслы

Он появился в самом центре курорта благодаря белорусским художникам граффити Яну Кузьмину и Глебу Каштанову. Их произведения уже несколько лет радуют сочинцев и гостей курорта. Неприглядые ранее стены теперь украшают персонажи фильма «Бриллиантовая рука», портреты Жака Ива Кусто и Эйнштейна, знаменитая четверка Битлз и Леонид Быков из фильма «В бой идут одни старики». Рисунок Николы Теслы в отличие от других монохромных произведений выполнен в цвете.

- Рады поделиться с вами результатом нашего первого полноцветного проекта. С начала 2018 года мы решили начать экспериментировать с цветом, но и про полюбившийся монохром и красный также забывать не будем, — сообщили многочисленным поклонникам на своей странице в социальной сети художники.

К портрету изобретателя авторы работы добавили его вдохновляющую цитату: "Вам знакомо выражение "выше головы не пригнешь"? Это заблуждение" Человек может все!".

Ирина СИЗОВА