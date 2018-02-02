От кубанских приставов не скрыться даже в деканате

Жителю Краснодара не удалось избежать встречи с судебными приставами. Исполнительное производство о взыскании с молодого человека задолженности в размере 80 тысяч рублей было возбуждено в отделе судебных приставов по Карасунскому округу г. Краснодара. Но, как часто случается, неплательщик не желал встречи с представителями Закона. Несколько месяцев он скрывался от работников Службы, после чего в отношении гражданина было заведено разыскное дело.



Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю Наира Акимкина в кратчайшие сроки провела комплекс мероприятий по установлению местонахождения должника. Профессионализм и нестандартный подход судебного пристава сделал свое дело – уже через сутки молодой человек был обнаружен на страничках социальных сетей.



Как оказалось, неплательщик является студентом юридического факультета Кубанского государственного университета. Дальнейшие события стали, что называется, делом техники.



Для 20-летнего студента-должника встреча с судебным приставом в деканате факультета стала большим сюрпризом. Молодой человек был, мягко говоря, удивлен. У него были отобраны объяснения и официально вручено требование о явке в отдел судебных приставов.



В общей сложности на розыск должника ушло не более двух суток. Разыскное дело окончено, в настоящий момент осуществляется взыскание накопленной задолженности.