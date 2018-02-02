На Кубани сельский участковый стал доступен для инвалидов

Под контролем судебных приставов ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам здание, предоставленное для работы местного участкового, стало доступно для граждан с ограниченными возможностями.

Согласно материалам исполнительного производства, администрация Калниболотского сельского поселения Новопокровского района была обязана в полном объеме устранить выявленные специальной комиссией нарушения. Ей пришлось реализовать ряд мероприятий, направленных на доступность участкового уполномоченного полиции станицы.



Чиновники инициировали принятие всех мер, направленных на обеспечение минимальных потребностей доступности указанного объекта для инвалидов-колясочников. Так, на входе была установлена кнопка вызова для оказания помощи представителям данной категории населения. Кнопка имеет информационное сопровождение – соответствующий знак, информация о пользовании, контактный номер телефона сотрудника участкового пункта. Также в должностные обязанности участковых вменено оказание ситуационной помощи инвалидам, в том числе – по вызову с кнопки. Кроме этого, работоспособность сигнала должна периодически проверяться.



В связи с этим, исполнительное производство в отношении администрации Калниболотского сельского поселения было прекращено судебными приставами в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.