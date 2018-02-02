Активисты ОНФ запустили мониторинг по организации безопасности в кубанских школах и детских садах

Региональные рабочие группы «Социальная справедливость» и «Образование и культура как основы национальной идентичности» Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае запустили мониторинг по контролю за организацией безопасности в дошкольных учреждениях и школах региона в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества». Активисты ОНФ уже проверили три школы в Краснодаре и детский сад в Геленджике.

Общественники проверяют учебные заведения, получившие на портале проекта ОНФ «Народная оценка качества» оценку граждан ниже «4». Учреждения будут проверены по трем аспектам: пожарная безопасность, антитеррористические меры и безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Общественники отмечают в анкетах уровень организации безопасности пропускной системы, наличие полноценного ограждения в учебных заведениях, схемы эвакуации в случае чрезвычайных происшествий, а также анализируют наличие пешеходных переходов возле школ и детских садов и другие меры безопасности.

Проверено три школы Краснодара в Прикубанском округе и детский сад в Геленджике. Общественники не установили нарушений: строгий пропускной контроль, в ограждении не было выявлено погрешностей, пешеходные переходы соответствуют нормам. Родители также подтвердили высокий уровень безопасности. За 2018 г. планируется провести мониторинг во всех 44 муниципальных образованиях.

«В учреждениях, где большую часть времени проводят наши дети, необходим максимальный, в том числе общественный контроль, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – В этом году в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» мы вводим народный контроль за организацией безопасности в школах и детских садах, который на Кубани теперь будет работать на постоянной основе. Вопрос организации безопасности для наших детей всегда будет на первом плане».

Также в рамках мониторинга будут изучены вопросы организации питания в образовательных учреждениях края и соблюдения нормативов по продаже алкогольной и табачной продукции вблизи школ и детских садов. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Александра Звягина, проблемы с питанием и несоблюдением правил продажи алкоголя и табака являются одними из самых актуальных тем. «По итогам мониторинга выявленные нарушения будем передавать в соответствующие правоохранительные органы», – сказал он.

Оценить организацию безопасности в школах и детских садах можно на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества». Родители, желающие принять участие в мониторинге, могут отправить соответствующий запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .