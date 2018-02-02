В УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось заседание коллегии

Повестка дня была посвящена итогам деятельности территориального органа за 2017 год и определению приоритетных задач и направлений развития на предстоящий период.

В работе расширенной коллегии УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский, председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, заместитель прокурора Краснодарского края Антон Горобцов, заместитель начальника УФСБ по Краснодарскому краю Игорь Чарков, первый заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Вячеслав Екимов, и.о. начальника управления Минюста России по Краснодарскому краю Надежда Фокина, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, заместитель председателя совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Станислав Бабин, представители Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, журналисты средств массовой информации, руководство и сотрудники УИС Краснодарского края.

С приветственным словом к собравшимся обратились приглашенные должностные лица. Они высоко оценили вклад коллектива УФСИН в обеспечение законности и правопорядка в регионе, поблагодарили сотрудников УИС за непростой, но необходимый для общества труд. Выступающие отметили высокий уровень взаимодействия УФСИН с краевыми органами государственной власти, общественными и правозащитными организациями, озвучили свои предложения и пожелания по его дальнейшему совершенствованию.

Об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УФСИН России по Краснодарскому краю за 2017 год и задачах на предстоящий период присутствующих проинформировал Виктор Пестов. Он отметил, что в отчетном периоде проведена большая работа, направленная на повышение надежности охраны объектов УИС, обеспечение стабильности и безопасности в учреждениях УИС, повышение качества воспитательной работы с осужденными.

Особое внимание в докладе начальника УФСИН было уделено вопросам обеспечения стабильной оперативной обстановки, расширения производственной деятельности и увеличения трудовой занятости в исправительных учреждениях, улучшения медицинского сопровождения

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, профилактики социально значимых заболеваний, обеспечения подразделений уголовно-исполнительной системы квалифицированными кадрами.

С докладами, содержащими анализ состояния различных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, выступили заместители начальника УФСИН. По наиболее актуальным вопросам были заслушаны руководители ряда исправительных учреждений.

В завершении заседания коллегии была объявлена итоговая рейтинговая оценка деятельности подразделений за прошедший год и итоги Спартакиады по различным видам спорта среди личного состава учреждений УИС края с вручением кубков и дипломов за призовые места. Сотрудников, достигших высоких показателей в служебной деятельности, наградили ведомственными медалями.