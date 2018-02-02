На Кубани ожидаются дождливые выходные

Температура воздуха ночью +1°С -4°С, местами по востоку края до -5°С -7°С, днем 5−10°С тепла.

На Черноморском побережья ожидаются небольшие осадки. Воздух по югу прогреется до +14°С, сообщает краевой Гидрометцентр.



В предстоящие выходные синоптики обещают жителям региона осадки: в субботу, 3 февраля, небольшие, а в воскресенье, 4 февраля, сильные дожди. Температура воздуха ночью 1−6°С тепла, в юго-восточных предгорьях отметки термометров опустятся до -1°С -3°С. В воскресенье в западных районах края ожидается до 7−9°С тепла, местами воздух прогреется до +14°С.



На Черноморском побережье местами прогнозируется дождь.



В Краснодаре в выходные температура воздуха поднимется до +15°С. Однако и в субботу, и в воскресенье в краевой столице ожидается небольшой дождь.