Почта России доставляет поздравления Президента Российской Федерации защитникам Сталинграда

C 29 января по 2 февраля 2018 года Почта России доставляет защитникам Сталинграда персональные поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина с 75-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображена медаль «За оборону Сталинграда». На лицевой стороне поздравительной открытки – материалы из фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: генерал-майор, Герой Советского Союза А.И. Родимцев в окружении своих бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии, советские автоматчики ведут бой на разрушенных улицах Сталинграда, фотография Георгия Зельмы «Город свободен».

Письма с персональными поздравлениями вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении. При отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта России будет уточнять адресные данные получателей. В случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах Российской Федерации. В случае временного отсутствия адресатов — повторная доставка будет проводиться почтальонами в течение месяца неоднократно. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи предпримут все возможные меры для вручения поздравлений Президента Российской Федерации.