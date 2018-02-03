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В финале Конкурса «Лидеры России» подтвердили участие 39 наставников

Суббота, 03 февраля 2018 09:25
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В финале Всероссийского конкурса «Лидеры России», который пройдет с 6 по 11 февраля 2018 года в городе Сочи, подтвердили участие 39 наставников конкурса из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Наставники проведут серию мастер-классов для участников, а также смогут наблюдать за работой 300 финалистов в ходе оценочных мероприятий при выполнении заданий, составленных, в том числе самими наставниками.

В финале конкурса управленцев «Лидеры России» примут участие:

1.      Антон Алиханов, губернатор Калининградской области;

2.      Алексей Анисимов, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта;

3.      Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области;

4.      Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы;

5.      Олег Белозеров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»;

6.      Александр Браверман, генеральный директор – председатель правления АО «Корпорация «МСП»;

7.      Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова», Президент Фонда «Сколково»;

8.      Андрей Воробьев, губернатор Московской области;

9.      Герман Греф, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России»;

10.  Евгений Демин, генеральный директор ООО «Сплат-косметика»;

11.  Вадим Дымов, председатель Совета директоров компании «Дымов», владелец сети книжных магазинов «Республика»;

12.  Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»;

13.  Алексей Дюмин, губернатор Тульский области;

14.  Виктор Зубков, председатель Совета директоров ПАО «Газпром»;

15.  Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

16.  Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;

17.  Игорь Комаров, генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос»;

18.  Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству;

19.  Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок;

20.  Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;

21.  Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации;

22.  Павел Ливинский, генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»;

23.  Владимир Мау, ректор РАНХиГС;

24.  Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан;

25.  Михаил Мишустин, Руководитель Федеральной налоговой службы;

26.  Сергей Недорослев, президент ООО «СТАН»;

27.  Андрей Никитин, губернатор Новгородской области;

28.  Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации;

29.  Николай Подгузов, генеральный директор ФГУП «Почта России»;

30.  Алексей Рахманов, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК);

31.  Алексей Репик, президент «Деловой России», председатель Совета директоров Группы компаний «Р‑Фарм».

32.  Юрий Слюсарь, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;

33.  Сергей Собянин, Мэр Москвы;

34.  Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

35.  Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

36.  Андрей Турчак, Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

37.  Игорь Шувалов, Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

38.  Константин Эрнст, Генеральный директор «Первого канала»;

39.  Владимир Якушев, губернатор Тюменской области;

В общей сложности у конкурса «Лидеры России» 68 наставников. 100 победителей финала в течение года получат возможность общаться и консультироваться у своих личных наставников. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.

Торжественная церемония открытия финала состоится 7 февраля. Финал пройдет в течение 5 дней, программа каждого дня посвящена определенной теме: 7 февраля — «День развития», 8 февраля — «День наставника», 9 февраля — «Управленческий день», 10 февраля — «Социальный день», 11 февраля – подведение итогов финала.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Задача конкурса — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

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