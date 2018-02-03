В финале Конкурса «Лидеры России» подтвердили участие 39 наставников

В финале Всероссийского конкурса «Лидеры России», который пройдет с 6 по 11 февраля 2018 года в городе Сочи, подтвердили участие 39 наставников конкурса из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.



Наставники проведут серию мастер-классов для участников, а также смогут наблюдать за работой 300 финалистов в ходе оценочных мероприятий при выполнении заданий, составленных, в том числе самими наставниками.



В финале конкурса управленцев «Лидеры России» примут участие:



1. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области;



2. Алексей Анисимов, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта;



3. Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области;



4. Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы;



5. Олег Белозеров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»;



6. Александр Браверман, генеральный директор – председатель правления АО «Корпорация «МСП»;



7. Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова», Президент Фонда «Сколково»;



8. Андрей Воробьев, губернатор Московской области;



9. Герман Греф, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России»;



10. Евгений Демин, генеральный директор ООО «Сплат-косметика»;



11. Вадим Дымов, председатель Совета директоров компании «Дымов», владелец сети книжных магазинов «Республика»;



12. Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»;



13. Алексей Дюмин, губернатор Тульский области;



14. Виктор Зубков, председатель Совета директоров ПАО «Газпром»;



15. Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;



16. Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;



17. Игорь Комаров, генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос»;



18. Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству;



19. Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок;



20. Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ;



21. Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации;



22. Павел Ливинский, генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»;



23. Владимир Мау, ректор РАНХиГС;



24. Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан;



25. Михаил Мишустин, Руководитель Федеральной налоговой службы;



26. Сергей Недорослев, президент ООО «СТАН»;



27. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области;



28. Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации;



29. Николай Подгузов, генеральный директор ФГУП «Почта России»;



30. Алексей Рахманов, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК);



31. Алексей Репик, президент «Деловой России», председатель Совета директоров Группы компаний «Р‑Фарм».



32. Юрий Слюсарь, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;



33. Сергей Собянин, Мэр Москвы;



34. Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;



35. Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;



36. Андрей Турчак, Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;



37. Игорь Шувалов, Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;



38. Константин Эрнст, Генеральный директор «Первого канала»;



39. Владимир Якушев, губернатор Тюменской области;



В общей сложности у конкурса «Лидеры России» 68 наставников. 100 победителей финала в течение года получат возможность общаться и консультироваться у своих личных наставников. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.



Торжественная церемония открытия финала состоится 7 февраля. Финал пройдет в течение 5 дней, программа каждого дня посвящена определенной теме: 7 февраля — «День развития», 8 февраля — «День наставника», 9 февраля — «Управленческий день», 10 февраля — «Социальный день», 11 февраля – подведение итогов финала.



Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Задача конкурса — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.