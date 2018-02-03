Судебный пристав обвиняется в мошенничестве в Выселковском районе Кубани

Прокуратура Выселковского района установила, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Кореновску и Выселковскому району в рамках взыскания с муниципального унитарного предприятия долга за поставленные коммунальные услуги, от должностных лиц МУП получил 430 тысяч рублей.



При этом указанные денежные средства судебный пристав-исполнитель не направил на погашение долга по исполнительному производству, обратив их в свою пользу.



Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



Кроме того, ранее по инициативе прокуратуры в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по факту незаконного окончания исполнительного производства о взыскании с того же унитарного предприятия долга в размере более 22 миллионов рублей в пользу другого юридического лица. При этом фактически какие-либо суммы с должника взысканы не были.



Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре района.