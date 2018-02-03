Краснодарские выпускники написали ЕГЭ по новым стандартам

Теперь в аудиториях печатают не только КИМы, но и бланки ответов. Такая технология позволяет полностью исключить человеческий фактор и повысить информационную безопасность экзамена.



Кроме того, снизятся затраты на доставку индивидуальных пакетов с заданиями: теперь каждый пункт сдачи ЕГЭ будет получать уникальный компакт-диск. Открыть его сможет только член государственной комиссии, у которого есть специальный ключ.