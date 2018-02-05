Половина онлайн-займов ЮФО приходится на Краснодарский край

Около половины онлайн-займов, полученных гражданами Южного федерального округа в 2017 году, приходится на жителей Краснодарского края. По данным сервиса онлайн-займов «Робот Займер», в прошлом году краснодарцы одолжили через интернет почти 103 млн. рублей.

По данным компании, общая сумма годовой выдачи микрозаймов в Краснодарском крае составила 102 млн. 990 тыс. рублей, или 3% от всех онлайн-займов в Российской Федерации. В сравнении с 2016 годом, выдача займов, полученных краснодарцами через интернет в 2017 году, возросла в 2,7 раз – это один из наибольших темпов роста спроса на онлайн-займы в стране.

Основными получателями заемных средств МФО стали краснодарцы 20-24 и 35-39 лет: на них приходится половина выдач в регионе. Еще треть – на граждан от 50 лет и старше. Большая часть заемщиков проживает в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Анапе, Туапсе, Ейске, Славянске-на-Кубани, Кропоткине и Тихорецке.

Отметим, на втором месте в ЮФО по объему полученных онлайн-займов в 2017 году находится Ростовская область - 67,5 млн. рублей, на третьем - Волгоградская - с общей суммой выдачи 43,6 млн.