Звезды небосвода Сочи

ЗНАМЕНИТЫЕ ПЕВЦЫ, АРТИСТЫ, ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ СТРЕМЯТСЯ ОБЗАВЕСТИСЬ КВАРТИРАМИ И ДАЧАМИ В КРАСИВОМ ГОРОДЕ НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ.

В Сочи очень хорошо жить! Прекрасный климат, жаркие пляжи, тенистые парки. Полное изобилие развлечений - выставки, конкурсы и фестивали. А еще во время подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в идеальный порядок были приведены транспортная и инженерная инфраструктуры города, не стало перебоев с подачей света и исчезли автомобильные пробки. Живи, да радуйся! И сразу потянулись в приморский город люди, чьи имена известны всей стране, звезды шоу-бизнеса, известные киноактеры, художники и писатели. Кто-то стремится купить участок земли, чтобы построить коттедж, кому-то хочется приобрести роскошную квартиру и использовать ее в качестве летней дачи. Местных жителей это давно не удивляет, только радует.

Город Сочи снова входит в моду, как это уже не раз бывало в его истории. Первым полноправным сочинцем из творческой элиты России в начале ХХ века был знаменитый оперный певец, солист Большого и Мариинского театров Леонид Собинов. В 1910 году он арендовал вблизи горного поселка Красная Поляна участок земли в 4,03 десятины, с арендной платой 40 золотых рублей 30 копеек в год. Построил красивую деревянную дачу с квадратной башенкой. Окна выходили на все стороны света, в любое время можно было любоваться или склонами хребта Аибга или блестящим снегом пика Ачишхо. Благодаря Леониду Собинову в этих удаленных от цивилизации краях появилось первое пианино, зазвучала классическая музыка. К сожалению, до наших дней эта дача не сохранилась, сгорела во время войны.

Примерно тогда же на улице Печоринской в районе Светланы купила под дачу участок земли известная российская писательница Валентина Дмитриева. Вначале бывала в Сочи наездами, а в 1919 году переселилась поближе к морю окончательно. Сейчас молодые люди читать меньше читают, многие ничего и не знают о нашумевших в свое время романах Валентины Дмитриевой "Доброволец" и "Червоный хутор". Но зато уж всем наверняка известен прекрасный детский рассказ писательницы "Малыш и Жучка". Добрая история о спасении собачкой мальчика во время зимней пурги. Этот рассказ Валентины Дмитриевой неизменно включают в учебник первоклассников "Родная речь". А улица Печоринская в Сочи сейчас носит ее имя.

Многие годы на своей даче в курортном поселке Лазаревское жил народный художник России, прекрасный график и скульптор-анималист Василий Ватагин. Как прекрасно он рисовал животных! Множество книг Виталия Бианки, Джека Лондона, Эрнеста Сетон-Томпсона выходили с его прекрасными иллюстрациями. И ведь это именно он создал графические

образы знаменитой книги о Маугли, познакомив читателей с волком Акелой, изящной пантерой Багирой, увальнем-медведем Балу. Будете в Лазаревском, обязательно загляните на Ватагинскую горку, всех их повидаете...

После Великой Отечественной войны особая страница в истории сочинской культуры вязана с именем прекрасной певицы Валерии Барсовой. Народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР, неоднократный Лауреат Государственных премий, она много лет исполняла главные партии в оперных спектаклях Большого театра. В 1947 году свою карьеру завершила! Призналась, что всегда мечтала жить на стрости лет в Сочи! Уважение публики к певице было так велико, что ее желание было сразу исполнено. Для нее построили целый особняк неподалеку от Летнего театра, на самом берегу моря. Эта дача стала местом встреч всей творческой элиты нашей страны. Здесь гостили композиторы и кинорежиссеры. Не раз Валерия Барсова собирала на своей даче талантливую молодежь, открывая им своим уроками путь на большую сцену. Именно на сочинской даче Валерии Барсовой в 1948 году встретились и нашли свое счастье два прекрасных человека, имена которых знала вся страна - исполнительница главных ролей в фильмах "Беспокойное хозяйство", "Воздушный извозчик" и "Сердца четырех", актриса Людмила Целиковская и создатель Сочинского морского вокзала, архитектор Каро Алабян.

Ну а современный Сочи? Котируется ли сейчас город у творческой элиты России? Еще как котируется! Сознательно не станем акцентировать внимание на коренных сочинцах, певце Стасе Михайлове, солисте группы "Иванушки-International" Андрее Григорьеве-Аполлонове, комедийном актере Мише Галустяне. Достигнув звездных высот в российском шоу-бизнесе, они сохраняют и приумножают свою сочинскую недвижимость, реконструируя дома и квартиры родных и близких людей. Но при этом в Сочи стремятся и иногородние звезды. Несколько лет тому назад в своем доме в Сергей-Поле жил Юра Шатунов из "Ласкового мая". Незадолго до олимпийской модернизации городского хозяйства, словно заглянув на несколько лет вперед, приобрели шикарные квартиры в жилищном комплексе "Фрегат" на Пушкинском бульваре народные артисты России Лев Лещенко и Владимир Винокур. Присматривалась к "Даче Квитко" прима отечественной эстрады Алла Пугачева. Справлялся о ценах на сочинские квартиры популярный художник Никас Сафронов. Обосновался в Дагомысе сатирик Святослав Ещенко. Знаменитый резидент "Камеди клаб" Гарик Мартиросян поселился в высотном доме на улице Роз. Несколько дней тому назад на фестивале "Рождество на "Розе Хутор" известная певица Слава (Анастасия Сланевская) радостно сообщала слушателям, что уже приобрела квартиру в Сочи и будет проводить у моря все лето со своими детьми.

Но самой символичной в последние годы стала история с коренной москвичкой, актрисой театра и кино Еленой Прокловой. В 1981 году она участвовала в проходивших на Черноморском побережье Кавказа съемках фильма "Будьте моим мужем!". Играла роль одинокой мамы Наташи Костиковой, в которую без памяти влюбился милый детский доктор. образ

которого создал блистательный Андрей Миронов. Съемки проходили во многих сочинских уголках, при этом основные события разворачивались в курортном поселке Хоста. И что же! Судя по всему, очарование южного уголка так запомнилось Елене Прокловой, что через много лет, завершая свою артистическую карьеру, она приняла решение - переехать в Хосту. Приобрела в элитной высотке две квартиры, объединила их в большие апартаменты, где и обосновалась с дочкой.

Как раз в эти дни новость мелькнула - в Москве с начала зимы было всего несколько солнечных часов! Не дней, а именно часов? Наверняка сочинцам непонятно, как при этом можно подолгу жить в столице? То ли дело Сочи! Даже зимой стоят яркие дни! А летом вообще будет красота! Так что ничего удивительного нет в том, что отечественные звезды, певцы и музыканты, художники и писатели начинают перебираться в Сочи! приобретают дома и квартиры в приморском городе, чтобы использовать их в качестве летних дач. Хотят быть поближе к морю и солнцу! И сейчас своим блеском эти яркие творческие звезды будут украшать уже сочинский небосвод...

Ирина СИЗОВА