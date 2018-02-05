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Бизнес просит еще больше смягчить требования по хранению данных

Понедельник, 05 февраля 2018 07:45
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Смягчение антитеррористического «закона Яровой» в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью, не устроило Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12−90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети.

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