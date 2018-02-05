В Геленджике открыли многофункциональный медицинский комплекс

Многопрофильный медицинский центр построен ПАО «НК «Роснефть» в рамках программы развития социальной инфраструктуры города-курорта. Больница начнет принимать пациентов уже в понедельник.

— Эта клиника — для всего населения, в том числе для отдыхающих, она будет включена в систему ОМС как в сегменте базовой программы, так и в сегменте высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по перечню самых уникальных технологий, — подчеркнула присутствовавшая на церемонии открытия министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Пятиэтажный многопрофильный медицинский центр общей площадью более шести тысяч квадратных метров оснащен современным медицинским оборудованием для проведения высокоточной диагностики и оказания высокотехнологичной помощи пациентам. Телеметрическое оборудование для дистанционной медицины позволит проводить операции под руководством ведущих специалистов страны. Инфраструктура центра предусматривает все виды экстренного медицинского реагирования, включая вертолетную площадку, в том числе для бортов МЧС. Аналогичных медицинских центров в России ранее не было.

Всего в создание комплекса вложено более пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.