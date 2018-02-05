В Сочи ожидаются проливные дожди и усиление ветра

Ураган и проливной дождь ожидается в Сочи 5 февраля.

«На курорте ожидаются проливные дожди, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-и метров в секунду. Кроме того прогнозируется подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок», - сообщили в краевом Гидрометцентре.

В пресс-службе администрации Сочи заявили, что по поручению мэра все городские службы переведены на усиленный режим работы.

«В период осадков рекомендуется отказаться от использования личного транспорта. Принять меры по сохранности своего имущества, в том числе не оставлять свои автомобили под деревьями, рекламными баннерами, легкими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», - обратились к жителям и гостям курорта сотрудники администрации города.