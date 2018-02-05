В РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведутся работы по подготовке к летнему сезону

На этой неделе специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» приступили к плановым работам по очистке резервуаров с чистой водой на насосной станции третьего подъема НС-3. Станция играет ключевую роль в водообеспечении городов Новоророссийска и Геленджика, частично Крымска, а также населенных пунктов Крымского района и Черноморского побережья. Всего на станции два РЧВ объемом по 3000 кубометров воды.

В настоящее время работы по очистке первого резервуара полностью завершены. С внутренних стенок и дна резервуара удален скопившийся осадок, поверхности тщательно промыты и продезинфицированы. После успешных гидроиспытаний и подтверждения удовлетворительных результатов химико-бактериологических анализов проб воды резервуар запущен в технологический процесс. Стоит отметить, что на период промывки потребители не почувствовали никаких неудобств, поскольку подача питьевой воды осуществлялась в обычном режиме без временных отключений и ограничений. В работе находился РЧВ №2.

Резервуары являются одними из их основных сооружений в системе водоснабжения, которые позволяют контролировать и равномерно подавать воду потребителям в необходимом количестве в любое время суток. Так же они обеспечивают надежность и бесперебойность работы систем.

Плановые работы по очистке резервуаров чистой воды проводятся ежегодно, как правило, до начала курортного сезона, чтобы успеть подготовить сооружения водоснабжения к повышенным летним нагрузкам.

В ближайшее время планируется выполнить работы по очистке второго РЧВ на насосной станции третьего подъема НС-3, а также два РЧВ на насосной станции второго подъема НС-2. Также специалистам «Троицкого группового водопровода» в рамках подготовки к летнему сезону-2018 предстоит отремонтировать аварийные участки водопроводов, промыть и продезинфицировать магистральные водоводы.

«Подготовка системы водоснабжения – это первоочередная задача для сотрудников нашего предприятия. Все, что запланировано, делается для того, чтобы обеспечить жителей и многочисленных туристов Кубани качественной питьевой водой», - отметил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».