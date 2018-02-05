Почта России объявляет о старте досрочной подписной кампании на Кубани

С 5 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Краснодарского края, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года.



Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для первого полугодия 2018 года. Напомним, что данные тарифы были согласованы в октябре 2016 года на заседании Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества.



В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. На сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.



«Почта России не только «заморозит» тарифы на доставку периодической печати, но и направит 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. Мы понимаем, насколько важна печатная пресса для населения, и оказываем максимальную поддержку печатным СМИ и самим подписчикам», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.



В период досрочной и основной подписных кампаний на 2-е полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Стоит напомнить, что тарифы на подписку на 1 полугодие 2018 года также не повышались.



В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований. В целом на предоставление скидок в ходе подписной кампании на 2-е полугодие 2018 года Почта России направит более 700 миллионов рублей. Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.