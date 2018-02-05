«Оптовая» должница из Лабинска

Проститься с внушительным количеством предметов, предназначенных для создания домашнего комфорта, пришлось жительнице кубанского города Лабинска. Женщина накопила несколько задолженностей перед юридическими и физическими лицами. Кроме этого, она также не оплатила ряд штрафов, наложенных на нее судебными приставами за неисполнение требований исполнительных документов. Итогом ее упрямства стала более чем внушительная общая сумма долгов – 1 миллион 400 тысяч рублей.



Судебные приставы Лабинского городского отдела возбудили исполнительные производства о взыскании с женщины всех ее долгов, и, в рамках данных документов, посетили ее по месту жительства. Итогом визита представителей закона стал арест, наложенный на ряд предметов мебели и бытовой техники. В числе прочих, были арестованы три шкафа, кухонный уголок, микроволновая печь, ресивер и три телевизора.



Если лабинчанка не предпримет мер к погашению задолженностей, имущество будет изъято и реализовано.