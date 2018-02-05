В Краснодаре снесли сапожную мастерскую

Краснодарские приставы три года морально готовили должника к сносу его обувной мастерской. Житель города на протяжении нескольких десятилетий чинил обувь всем желающим. Для этого он использовал металлический киоск, установленный на углу улиц Клиническая и Механическая. Место было выбрано удачно: в районе Зиповской больницы, вблизи остановки трамваев. Клиенты шли непрерывным потоком, что и для кошелька хорошо, и для душевного общения замечательно.



К сожалению, у предприимчивого краснодарца не оказалось на руках разрешающих документов на установку киоска. В рамках борьбы с самовольно возведенными строениями администрация города обратилась в суд с иском о сносе обувной мастерской. Суд удовлетворил эти требования и в 2016 году в отдел судебных приставов по Центральному округу г.Краснодара поступил исполнительный лист о демонтаже киоска «Срочный ремонт обуви» площадью 12,81 кв.м.



До реальных исполнительных действий дошло только сейчас. Все это время судебные приставы с пониманием относились к просьбам дочери должника повременить со сносом, чтобы она смогла уговорить отца смириться с решением суда.



В соответствии с законодательством за неисполнение решения суда сторона должника заплатила несколько штрафов, а также исполнительский сбор. Все это время мастерская простаивала и вот в январе должник наконец-то вывез свои вещи из киоска. В первых числах февраля снос состоялся. На месте проведения исполнительных действий присутствовали не только представители Федеральной службы судебных приставов, но также МЧС и администрации города Краснодара. Снос прошел без эксцессов, исполнительное производство закрыто фактическим исполнением.